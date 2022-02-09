Об этом он рассказал на канале «Знай 24».

Как отмечает адвокат, сегодня в Украине 6 министерств и органы местного самоуправления, в частности, службы по делам детей при местных администрациях, в большей или меньшей степени занимаются защитой прав детей. Он подчеркивает, что эта система довольно разветвленная, но малоэффективная.

Поэтому, сообщает Юрий Бабенко, в конце прошлого года украинский парламент принял постановление, согласно которому Кабинет Министров должен принять постановление о создании Государственной службы по делам детей. «После создания единого органа, который должен заниматься правами детей, ожидаем, что государственная политика станет более четкой в этой сфере и ожидаем, что какие-то процедуры будут улучшены. Например, предоставление заключения Службы по делам детей», - отмечает он и добавляет, что процедуры должны стать более прозрачными и проходить быстрее.

Тем не менее, объясняет адвокат, сразу так просто службу не создать, поскольку сначала нужно принять соответствующий закон по внесению изменений в бюджет, который будет предусматривать финансирование для новосозданного органа. Сейчас же, отмечает Юрий Бабенко, нет никаких законопроектов. «Только после принятия этих законов вступает в силу постановление Кабмина, которым обязано Министерство социальной политики создать эту службу положением о Государственной службе по делам детей», - рассказывает он. А уже в этом положении, говорит адвокат, и будут указаны функции органа, полномочия и характер взаимодействия с другими государственными органами.

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