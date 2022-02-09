Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко высказал своё мнение о том, какой должна быть украинская армия, чтобы соответствовать требованиям нынешнего момента.

Его комментарий прозвучал в программе «ON TARGET» с Гари Табах.

«Современная армия должна состоять из нескольких систем обороны. Призывники-срочники тоже нужны, но они не должны драить казармы или что-то посыпать песком. Возможно, призыв следует сократить до 6 месяцев, но полностью посвятить их боевой подготовке. А дальше молодой боец сам решит, продолжать ли ему службу по контракту – или вернуться домой и войти в ряды добровольцев территориальной обороны. На сегодня использование призывников в нашей стране не очень эффективно», - полагает Антон Геращенко.

По его словам, зачастую на призывников просто тратятся государственные деньги в то время, как они просто сидят в казармах.

«За 11 месяцев выучить человека на танкиста или артиллериста практически невозможно. Здесь нужны контрактники, а солдат-срочник может просто испортить дорогое оборудование, да ещё и нанести кому-нибудь травму. Срочники нужны только для массового обучения военному делу», - подчёркивает Антон Геращенко.

Как сообщает Politeka, ранее ветеран Максим Зайченко дал гражданскому населению несколько советов на случай войны.

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