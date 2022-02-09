Регрессолог Таисия Мельник объяснила, какое влияние на будущее ребенка имеет отец.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

По словам гостьи программы, учитывая наши предыдущие воплощения, мы преимущественно появляемся на свет со своими родителями и связаны в сценарии, которые нужны душам для отработки собственной кармы. То есть, говорит она, наши отец и мать – выбор души для реализации определенной программы, развязки кармических узлов.

В частности, отмечает Таисия Мельник, родители становятся прототипами будущих партнеров детей. Следовательно, говорит регрессолог, мать становится для мальчика прототипом его первой женщины, ища избранницу, он ориентируется на нее. «У девочки так же в отношении своего отца формируется определенный психотип мальчика, мужчины, будущего супруга, который формируется на том как выглядит папа, как он себя ведет, как он проявляет отношение к маме», - объясняет она.

В то же время гостя программы подчеркивает, что это бессознательные процессы, которые психология называет комплексами Электры и Эдипа. К тому же, добавляет она, этот вопрос рассматривается не только с точки зрения психологии нынешней жизни человека, но и кармологии и регрессологии.

Кроме того, рассказывает Таисия Мельник, дети пытаются доказать своему отцу собственное достоинство. «Дочка пытается доказать, что она сама может все и она не проживает себя как женщина, а проживает себя как воин. Или как мужчина на равных пытается доказать отцу прежде всего. У сыновей происходит как будто сражение и они доказывают папе, что они тоже могут и достойны», - объясняет регрессолог. Она подчеркивает, что на самом деле за этим скрывается страх непризнания, стать отвергнутым и быть недостойным семьи и рода.

Как сообщала Politeka, Мельник рассказала, на какие аспекты жизни человека с точки зрения регрессологии влияют отношения с родителями.

Также Politeka писала о том, что Мельник поделилась подробностями того, как действительно действует регрессология.