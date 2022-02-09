Политолог Руслан Бортник прокомментировал действия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в ходе визита в Киев пообещал Украине поддержку и предостерег Россию от военного вторжения в эту страну.

Слова эксперта прозвучали в его видеоблоге на сервисе YouTube.

«У действий Бориса Джонсона есть две причины – тактическая и стратегическая. Стратегически это реализация нового курса Великобритании по возвращению в мировую политику. Теперь она станет играть на международной арене всё более активную роль. Мы уже знаем о создании союза «Британия – Австралия – США», а сейчас Украина втянута в тот же процесс – с Британией и Польшей. Британия возвращается в большую политику после того, как она провела много лет в тени США. А тактическая причина – внутриполитический кризис в Великобритании», - считает Руслан Бортник.

По его мнению, сейчас кресло под премьер-министром Соединённого Королевства шатается.

«Британское общество не очень хорошо оценило вечеринки Джонсона с друзьями, когда рядовые граждане не могли даже нормально сходить в магазин. Это вызвало скандал, политический кризис и падение рейтингов Джонсона. И внешнеполитическая активность – попытка переключить внимание британского общества на другие проблемы», - заявляет Руслан Бортник.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Максим Яли прокомментировал итоги визита Бориса Джонсона в Киев.

Также Politeka сообщала, что своё мнение об этом событии высказал политолог Руслан Бизяев.