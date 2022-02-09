Разбалансировка энергосистем и обвал цен на оптовом рынке электроэнергии наносят убытки Энергоатому и остальным предприятиям и могут помешать планам по синхронизации Объединенной энергосистемы Украины с объединением энергетических систем государств ЕС (ENTSO-E), пишет "Главком".



Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.



«Энергетический дисбаланс и падения цен на оптовом рынке в разгар отопительного сезона приводит к: принудительному простою генерирующих компаний из-за профицита на рынке, ухудшению финансового состояния ключевых генерирующих компаний, углублению кризиса неплатежей и угрозу невыполнения ПСО, проблем с контрактации дорогого и дефицитного угля на мировых рынках. И последнее, но, возможно, самое главное – разбалансировке системы и ценовые качели создают реальные препятствия евроинтеграционным планам Украины в энергетике», – написал он на своей странице в Facebook в понедельник.



По словам Омельченко, одно из ключевых требований по синхронизации с ENTSO-E – это обеспечение стабильного финансового состояния ключевых предприятий электроэнергетического комплекса. Как отметил эксперт, особенно это необходимо для выполнения плановых мероприятий по подготовке к интеграции.



«Во время тестовой работы в изолированном режиме (запланировано на конец февраля!) балансировка энергосистемы предполагается с помощью гидро и тепловой генерации, которая должна стабильно работать», – отметил Омельченко.



Кроме того, директор энергетических программ «Центра Разумкова» обратил внимание, что в основе резкого падения цен на оптовом рынке электроэнергии лежат спекулятивные операции на рынке, профицит в энергосистеме через неконтролируемый импорт из Беларуси и работа атомных энергоблоков в максимальном количестве.