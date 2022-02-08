Заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян и Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретились с представителями Федерального министерства иностранных дел Австрийской Республики и Посольства Австрии в Украине.

Делегация европейских партнеров во главе с Федеральным министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом пришла к Отдельной комендатуры охраны и обеспечения Госпогранслужбы в Киеве.

Во время визита австрийские партнеры передали пограничному ведомству Украины помощь от Министерства внутренних дел Республики Австрия.

Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян заверила участников встречи в том, что любая поддержка важна, как искреннее проявление дружбы и партнерства. » Мы очень благодарны за поддержку вашего правительства во время такого большого давления на Украину и гибридных угроз современности", - сказала она.

«Благодарен за многолетнюю поддержку территориальной целостности Украины, независимости и поддержку наших евроатлантических стремлений. Сильная мощная Украина - является залогом безопасности на восточных границах ЕС. И ваша поддержка-является крайне важной для нас", - отметил Сергей Дейнеко.

В то же время федеральный министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг поблагодарил за проделанную работу и отметил: «безопасность в Украине – это также безопасность на наших границах».

Охранникам границы Украины в целом передали помощи на почти 80 тысяч евро, среди которой спальные мешки, резервуары для воды, дизельные генераторы, матрасы.

Отметим, что сотрудничество между Госпогранслужбой Украины и Федеральным Министерством внутренних дел Австрийской Республики продолжается уже много лет и в дальнейшем будет продолжаться.

В частности Госпогранслужбой Украины рассматривается готовность к активизации сотрудничества с Австрийской Республикой и возможность двустороннего сотрудничества по направлениям противодействия трансграничной преступности и терроризма, анализа рисков, обмена информационно-аналитическими материалами и статистическими данными, проведение совместных исследований.

Также стороны видят перспективу в сотрудничестве по использованию современных технологий, таких как система автоматизированного паспортного контроля E-Gates, система предварительной регистрации пассажиров APIS и других.