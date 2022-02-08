Адвокат АО «Митракс» Юрий Бабенко рассказал, нужен ли в Украине закон о суррогатном материнстве и объяснил, как сейчас регулируются правоотношения в этом процессе.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24».

Юрий Бабенко отметил, что в настоящее время порядок применения суррогатного материнства и других видов ВРТ утвержден Приказом Министерства здравоохранения Украины. Адвокат подчеркнул, что в Украине это позволено. По его словам, в порядке Минздрава есть определенные пункты о том, как должна проходить процедура суррогатного материнства, но нет регулирования в той мере, в какой она должна происходить.

«Отношения суррогатного материнства сейчас регулируются договором между биологическими родителями, суррогатной матерью и клиникой. Это более договорные отношения. Если уже стороны участвуют в программе суррогатного материнства, то как раз на договор нужно обращать особое внимание», - отметил Юрий Бабенко.

Он подчеркнул, что договор имеет особую важность потому, что в Украине законодательно вопросы суррогатного материнства не урегулированы на должном уровне. Юрист добавил, что новым законопроектом по суррогатному материнству, который был внесен в парламент, предусматривается, что такой договор должен удостоверяться у нотариуса.

«Я воспринимаю этот законопроект как изменения к лучшему. В любом случае, раз уж в Украине разрешено суррогатное материнство, нужно, чтобы законом это регулировалось. Сейчас оно фактически никак не регулируется», - считает Юрий Бабенко.

Юрист рассказал, что также существует инициатива по обязательству биологических родителей вносить депозитную сумму на счет государства. Он объяснил, что это могло бы обеспечить наличие хотя бы минимальных финансов ребенку, если биологические родители нарушат условия договора и не заберут его.

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