Минфин США уже в ближайшие недели планирует наложить санкции на одного из наиболее одиозных членов команды Зеленского - главу Налогового и таможенного Комитета ВР Украины Даниила Гетманцева.

Причина – в том, что Гетманцев 8 лет работал официальным помощником "регионала" Сивковича - одного из фигурантов санкционного списка США. Об этом пишет Дело.

Как известно, после своей депутатской карьеры Сивкович был «правой рукой» Андрея Клюева, с которым он продолжает сотрудничать, даже будучи в России. Кроме того, Сивкович был вице-премьер-министром в первом правительстве Азарова и заместителем секретаря РНБО Украины в период правления Януковича. Кроме того, по имеющейся в США информации, Сивкович даже будучи политиком в Украине (в частности, помощником Леониды Кучмы), продолжал работать на ФСБ, утверждал руководитель СВР Украины генерал Николай Маломуж.

Учитывая изложенные факты, американцы считают, что Гетманцев не мог быть непричастным к агентурной деятельности Сивковича.

Ранее, компания «Арселор Миталл Кривой Рог», которой прокуратура арестовала счета из-за обвинений налоговой службы в якобы неуплате налогов, обратилась в США с жалобой на налоговое давление, которому она подверглась со стороны украинских властей и фискальных органов. Как известно, идеологом изменений в налоговый кодекс Украины является именно Гетманцев.

Напомним, ранее Министерство финансов США внесло четырех украинских политиков в санкционный список с формулировкой "за вредоносные действия России за рубежом". Под эти санкции попали два депутата Верховной Рады - Олег Волошин и Тарас Козак, экс-нардеп Владимир Олейник и занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович.

Даниила Гетманцева не раз обвиняли в продвижении российских нарративов в Украине. Так, ранее он называл «фашистами» тех, кто защищал закон об украинском языке. Также он последовательно поддерживает скандального Анатолия Шария.