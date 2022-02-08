Политолог Алексей Якубин рассмотрел возможные политические последствия массовых акций протеста, которые проходили в последние дни в центре украинской столицы.

Своё суждение он высказал в программе «Акценты».

«Нам говорили о подготовке провокации на протестах, но так и не назвали возможного заказчика. А ведь там шла речь о достаточно больших суммах денег, которые предполагалось разделить между участниками протестов. А если нет имени заказчика, то сложно говорить, кому это выгодно – желающих раскачать ситуацию достаточно много. Возможно, протесты хотел использовать кто-то из внутренних игроков. Насколько я знаю, те протесты, которые собирались организовать, по форме должны был напоминать митинги праворадикальных сил. Но такие митинги проводятся постоянно. Поэтому мне кажется, что информация о провокациях требует дальнейшей детализации», - говорит Алексей Якубин.

Если же рассматривать ситуацию шире, то, по мнению политолога, протестный потенциал в нынешней Украине достаточно велик.

«Однако есть большая разница между протестным потенциалом и реальным протестом. Если люди критикуют власть – а её много кто критикует – это ещё не означает, что они готовы выходить на улицы», - отмечает Алексей Якубин.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о способе, которым депутаты могут получать деньги из бюджета.

Также Politeka сообщала, что Якубин сообщил о размере зарплаты народного депутата.