Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела, «Автобус милосердия» ежедневно ждут в разных уголках столицы люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и вынуждены жить на улице.

"Наш «Автобус милосердия» ежедневно ездит по точкам бесплатной раздачи еды у киевских храмов, там собирается много людей, поэтому можно сразу помочь большому количеству больных. Если к палатке обогрева на вокзале к нам приходят бездомные, то на бесплатных обедах бывают преимущественно пенсионеры и инвалиды, которым не хватает средств на жизнь. Мы пытаемся их осмотреть, дать им необходимые лекарства, делаем перевязки",-поделилась куратор проекта "Миссия милосердия" сестра Свято-Елисаветинского Иерусалимского подворья Александровской больницы Екатерина Шарай.

Рабочий день сестер начинается в 10.00 и заканчивается поздно вечером. Две смены по четыре человека помогают бездомным в палатке обогрева на центральном железнодорожном вокзале, еще три сестры входят в мобильной бригады.

Бригады сестер милосердия состоят из квалифицированных медработников, помогают им волонтеры, окончившие специальные курсы.

«Они нас ждут как своих ангелов. Наши сестры идут к этим людям по заповеди Христа, это их духовный выбор - послужить ближнему», - рассказала Екатерина Шарай.

"Автобус милосердия" существует за счет пожертвований, и сейчас нуждается в поддержке. В ближайшее время нужно срочно закупить медикаменты, инструменты и перевязочные материалы на сумму более 25 тыс. гривен.