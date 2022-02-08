Об этом рассказали в своих блогах Максим Жорин и Андрей Билецкий

Как рассказывает Андрей Билецкий, в 2014 году во время военной службы в районе Широкино ему представился случай познакомиться с Дмитрием Герасименко, который показался ему грамотным офицером. Тем не менее, говорит он, сегодня их собрат оказался в затруднительной ситуации, его устранили из бригады и это тогда, когда над страной нависла угроза полномасштабного наступления российских войск.

По словам лидера Нацкорпуса, здесь речь не идет о том, что просто одного человека забрали с должности и назначили другого. «Сразу после назначения нового командира, Дмитрия планируют снизить в должности, потом внезапно решили повысить до начальника отдела доктринальных документов управления и перевести в Генштаб. Профессионального военного отправляют заниматься бумажной работой в отделе, который собираются сократить в ближайшее время», - рассказывает Андрей Билецкий.

Такого же мнения придерживается и Максим Жорин. В частности, он акцентирует внимание на том, что Герасименко буквально решили выжить из бригады, а потом и вовсе забрать в тыл. «На таких офицерах должна строиться украинская армия, а преследовать их и отправлять в На таких офицерах должна строиться украинская армия, а преследовать их и отправлять в тыл – это преступление, которое в прямом смысле подрывает безопасность страны», - заявляет он.

Поэтому Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса отмечает, что он поддерживает «Димыча», а также просит СМИ разглашать эту историю.

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