Украина на высшем уровне вернулась к использованию формулы «Роттердам+» при закупке угля по импорту, что является неопровержимым доказательством законности этой формулы.

Об этом заявила адвокат по делу «Роттердам+» Наталья Дригваль, пишет Главком.

«Весь импортный уголь в Украине сейчас оплачен по 'Роттердам+' – что является неопровержимым доказательством законности формулы Государство на самом высоком уровне признало безальтернативность формулы "Роттердам+". Сегодня каждая тонна угля, которая поступает в Украину из США, Колумбии, Австралии и Польши оплачена по той же формуле "Роттердам+", которую псевдо антикоррупционеры пытались дискредитировать все последние годы», - заявила адвокат.

Она подчеркнула, что все лодки с углем, о которых неоднократно говорил президент Владимир Зеленский, приобретены для прохождения зимы по цене "Роттердам+".

«Это объективная реальность. Без применения этой формулы прохождение отопительного сезона было бы невозможно. Это признают все, в том числе бывшие ярые противники формулы», - отметила Дригваль.

Она уточнила, что реальные рыночные контракты как компании ДТЭК, так и государственного "Центрэнерго" сформированы на основании актуальных на момент заключения договора котировках индекса API-2 с добавлением стоимости транспортировки. Того самого "плюса", вокруг которого годами спекулировало НАБУ.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления.

Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".