Политолог Виталий Кулик прокомментировал изменения на международной арене, которые не так давно произошли из-за угрозы развертывания полномасштабной российско-украинской войны.

Об этом он рассказал в программе «Романенко. Беседы».

Как отмечает политолог, баланс сил на международной арене сместился в пользу Украины, поскольку сегодня она получила неплохой список вооружений. Тем не менее, подчеркивает он, этого слишком мало для сдерживания фронтального наступления российских войск, но Украина хотя бы получила возможность нанести удар РФ в случае необходимости.

Кроме того, рассказывает Виталий Кулик, коммуникация Киева с Брюсселем, Вашингтоном и Лондоном значительно улучшилась, а свои обязательства выполняют все на уровне, о котором до угрозы со стороны РФ и думать не приходилось. «Система европейской безопасности пришла в движение. Если до сих пор НАТО представляла собой достаточно унылое зрелище, то теперь страны-участницы хотя бы не отклоняются от позиции самой организации», - утверждает эксперт.

В частности, отмечает он, даже всегда нейтральная Швеция начала двигаться в сторону НАТО. То есть, заключает Виталий Кулик, сегодняшняя международная ситуация вынуждает государства как минимум сотрудничать с Альянсом. «Российская угроза заставляет всех определиться, кто они и с кем они», - подчеркивает гость программы.

Как сообщала Politeka, Харченко заявил, что Украина должна стать гармонизатором прогресса для других стран.

Также Politeka писала о том, что Рохов объяснил, зачем Путину внешняя эскалация на территории Украины.