Её слова прозвучали в программе «По делу».

«ФОПы – это тот самый средний класс, на котором ещё держится экономика Украины. И сейчас эти люди понимают, что их просто выдавливают из страны. ФОПы вынуждены увольнять людей, которые работают у них, а это катастрофа, причём практически для всех, ведь цены в бутиках доступны только олигархам. По ФОПам бьёт и подорожание газа и электричества – эти люди уже не могут содержать свои маленькие пекарни, парикмахерские и другие подобные предприятия. Поэтому люди, которых я в январе видела на Майдане, были настроены очень жёстко, но я не заметила с их стороны ни одного случая насилия – пока не начались известные события. Я считаю, что это была провокация, организованная властью», - говорит Виктория Шилова.

Этот шаг она считает не случайным.

«Власть хочет выдоить граждан Украины по полной программе. Ей нужно отдавать кредиты и угождать олигархам, а на всё это нужны деньги. Кроме ФОПов, доить больше некого. Нужно влезть в ту маленькую область, где они ещё хоть как-то могут зарабатывать», - считает Виктория Шилова.

Как сообщает Politeka, ранее лидер движения «Save ФОП» Сергей Доротич объяснил, почему к протесту малого бизнеса присоединяются и другие люди.

Также Politeka сообщала, что, по его словам, после начала протестов власть не делала никаких шагов навстречу их участникам.