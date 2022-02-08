Её слова прозвучали в программе «По делу».
«ФОПы – это тот самый средний класс, на котором ещё держится экономика Украины. И сейчас эти люди понимают, что их просто выдавливают из страны. ФОПы вынуждены увольнять людей, которые работают у них, а это катастрофа, причём практически для всех, ведь цены в бутиках доступны только олигархам. По ФОПам бьёт и подорожание газа и электричества – эти люди уже не могут содержать свои маленькие пекарни, парикмахерские и другие подобные предприятия. Поэтому люди, которых я в январе видела на Майдане, были настроены очень жёстко, но я не заметила с их стороны ни одного случая насилия – пока не начались известные события. Я считаю, что это была провокация, организованная властью», - говорит Виктория Шилова.
Этот шаг она считает не случайным.
«Власть хочет выдоить граждан Украины по полной программе. Ей нужно отдавать кредиты и угождать олигархам, а на всё это нужны деньги. Кроме ФОПов, доить больше некого. Нужно влезть в ту маленькую область, где они ещё хоть как-то могут зарабатывать», - считает Виктория Шилова.
Как сообщает Politeka, ранее лидер движения «Save ФОП» Сергей Доротич объяснил, почему к протесту малого бизнеса присоединяются и другие люди.
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Также Politeka сообщала, что, по его словам, после начала протестов власть не делала никаких шагов навстречу их участникам.