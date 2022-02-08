Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, пишет РБК.



"Слуги народа" пробили финт ушами, они взяли старого главу налоговой милиции, назначили главой этого нового органа и весь штат налоговой милиции в 80 с чем-то процентов перевели в этот орган. Эти все обыски идут с участием Бюро экономической безопасности. Но это налоговая милиция. Один орган-это ГБР у Ермака, а другой орган давления – это Бюро экономической безопасности. И они сейчас исключительно делают то, что направляют эти два ведомства для того, чтобы давить на бизнес», - рассказал Железняк в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, репрессии в отношении бизнеса будут иметь негативные последствия как для экономики страны в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе, ведь инвесторы будут обходить Украину.



«Одна из главных проблем, почему они не хотят работать или инвестировать в Украину – это прямо цитирую – «репрессивные действия правоохранительных и налоговых органов», - подчеркнул Железняк.



Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул: нынешним представителям власти кварто помнить, что они не вечны, и прекратить давление на честный бизнес по принципу «Друзьям – все, врагам - закон».



Напомним, в начале года прокуратура заблокировала счета самого мощного предприятия Украины с иностранными инвестициями – «Арселор Миталл Кривой Рог», по требованию налоговой службы. В компании выразили возмущение ситуацией и обратились в суд, который принял решение в пользу компании.



Однако уже через месяц представители СБУ, Бэб и офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях Группы Метинвест в Кривом Роге, по тем же требованиям налоговой службы. В ходе обысков изъяли компьютерную технику, из-за чего частично была остановлена хозяйственная деятельность предприятий.