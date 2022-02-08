Украина заключила торговый союз с Турцией в самый неподходящий момент: турецкая лира существенно девальвировала, увеличив конкурентоспособность на внешних рынках для местных компаний.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский эксперт в сфере экономики Алексей Кущ. Материал публикуется как мнение без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Цены на внутреннем рынке Турции сейчас настолько низкие, что работают лучше любых заградительных пошлин.

В то же время, "крепкая гривна" способствует росту привлекательности нашего внутреннего рынка для импортных товаров. То есть мы капитализируем его для турецкого импорта.

Но я хотел бы сделать этот пост более концептуальным.

Давайте поговорим о политике Эрдогана, действительно ли она настолько отличается от экономического мейнстрима, как нас пытаются убедить.

Тут можно выделить две группы мнений.

Люди, бывающие в Турции (не в отеле в Кемере, а проехавшие страну на автомобиле) искренне недоумевают, почему в Украине считают, что Турция находится в кризисе, Эрдоган завел страну в тупик и т.д.

Они видят одну сплошную мегастройку. И не такую как у нас, а реальную: колоссальная инфраструктура, промышленные объекты, крупнейший в мире мост через Дарданеллы из Азии в Европу.

Я уже не говорю о проекте обходного канала из Мраморного моря в Черное.

Турецкое космическое агентство, своя модель военного самолета, проект ракеты-носителя.

С другой стороны, постоянное ерничанье наших экспертов то по поводу девальвации лиры, то касательно инфляции в 36% в декабре, то в связи с отставкой главы турецкого центробанка или службы статистики.

Люди, изучающие Турцию в процессе полевых исследований недоумевают: если турки все делают неправильно, то почему в таком случае они так интенсивно развиваются?

Темп роста ВВП Турции в 2021-м по оценке МВФ составит 9%, а у нас - 3%.

В год кризиса, в 2020-м, Турция одна из немногих стран, которая росла на 1,8% (Украина падала на 4%).

И почему Украина, будучи "многократным призером олимпиад МВФ" в таком плачевном состоянии?

Что касается инфляции, то здесь как раз идеальная иллюстрация моего тезиса о том, что при высокой экономической динамике на "взлете" экономики, инфляция просто не может быть низкой.

Инфляция в модели "большого толчка" выполняет роль разгонной ступени у ракеты: ее роль вывести экономику на орбиту высоких стандартов и "отвалится".

Уже там, "на орбите"развитых стран, ценовая динамика превращается в обычную потребительскую инфляцию.

Я называю этап роста инвестиционной инфляции - "перводвигателем или первотолчком экономики".

Главная задача государства в этом период, защитить социально слабые группы населения и сформировать модель отрицательных реальных кредитных ставок для бизнеса (ниже инфляции), когда МСБ получает дополнительный кредитный стимул на одном лишь инфляционном факторе выигрывая у иностранных конкурентов.

А теперь перейдем к турецкой модели.

Есть такая межвременная двухфакторная модель эквивалентности Рикардо-Барро.

Если в двух словах, то вначале экономика привлекает долги и формирует отрицательное торговое сальдо.

Затем, создав реновационное индустриальное ядро, приступает ко второму этапу: за счет экспорта и положительного торгового сальдо погашает внешние долги.

Если происходит разрыв в этой модели, то есть индустриальное ядро не создано, а кредиты проедены, то страну уже никто не кредитует (правительство и ее предприятия закредитованы под завязку).

Торговое сальдо остается отрицательным и наступает кризис.

Так страны попадают в зависимость от МВФ - фонд, единственный, кто в подобной ситуации дает деньги, правда под политические условия.

Турция завершила первую фазу: активно кредитовалась, создала индустриальное реновационное ядро.

Я уже писал о том, что БКГ определили Турцию как ключевую промышленную площадку для ниаршоринга - перемещения в Турцию производств из других стран с прицелом на европейский рынок.

Происходит процесс "китаизации" этой страны.

Но не смотря на эти усилия, до недавнего времени, торговое сальдо у турок оставалось отрицательным.

Именно за счет активной покупки импортного оборудования и технологий.

Намечался сбой и масштабный кредитный кризис: долги отдавать нужно, а положительного торгового сальдо нет.

Для запуска второй стадии, пришлось девальвировать лиру и начать активный поиск дополнительных рынков сбыта (внутренний турецкий рынок слишком мал для созданного в Турции индустриального ядра).

То есть Украина и ее 40 миллионный потребительский рынок должны помочь Турции выйти на устойчивое положительное торговое сальдо.

И Эрдоган с этой задачей полностью справился, добившись заключения ЗСТ с Украиной.

Теперь задача Эрдогана вернуть Турции рынок РФ.

Именно поэтому турецкий президент так активно стал предлагать свои услуги по встрече Зеленского с Путиным и по перенесению переговорной минской площадки в Турцию.

В заключение скажу, что свою модель эквивалентности мы так и не построили, проедая кредиты и постоянно живя в условиях отрицательного торгового сальдо.

То есть кредитный рычаг для нас - это способ выживать, а не развиваться.

И инфляция у нас - чистая энтропия (рассеивание), которая выполняет роль налога на бедных, а не концентрированного импульса для резкого старта экономики.



