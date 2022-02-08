В 2022 году ДТЭК планирует добывать на Белозерской около 5 тыс. тонн угля в сутки-это рекордная нагрузка на предприятие

Компания ДТЭК Энерго инвестировала в увеличение добычи на шахте Белозерская Донецкой 463 млн грн. Об этом сообщает Главком.

По сообщению прессслужбы компании это позволило модернизировать производство, чтобы вдвое увеличить добычу угля в 2022 году – до 1,7 млн тонн.

«В 2021 году на шахте подготовили две новые лавы с запасами более 2,6 млн тонн угля. До этого одновременно двумя выемочными участками предприятие не работало более 10 лет», – говорится в сообщении компании.

На шахте капитально отремонтирован копер главного ствола, заманено загрузочное устройство, модернизировано конвейерные цепочки, электрические коммуникации, завершен капремонт козлового крана и многое другое.

Как результат, в январе 2022 года шахта показала повышенный результат добычи – 146,4 тыс. тонн (в предыдущие годы предприятие в среднем где добывалось до 63 тыс. тонн в месяц). Этого объема достаточно, чтобы обеспечить топливом на двое суток все тепловые электростанции Украины.

"В 2022 году мы планируем добывать на Белозерской около 5 тыс. тонн угля в сутки – это рекордная нагрузка на предприятие. И обновление производства на этой шахте будет продолжаться. Мы будем разрабатывать новый пласт, приобретем две мощные проходческие комбайны, обновим электрооборудование, технологический комплекс поверхности и запустим подземный водоотлив. На этот год запланированы инвестиции от ДТЭК Энерго в размере 392 млн грн, которые позволят предприятию стабильно работать и делать свой вклад в стабильную работу украинской энергосистемы. Тем более, что развитие Белозерской это и дополнительные рабочие места, и улучшение благосостояния коллектива и региона в целом», – рассказал Михаил Барабаш, директор по добыче угля ДТЭК Энерго.