Национальная комиссия по регулированию на транспорте (НКРТ), создание которой утвердил Кабмин, должна быть независимым органом. Только так она сможет формировать адекватные тарифы на услуги естественных монополий. Если же НКРТ будет подчиняться президенту, то исчезает сам смысл ее создания, ведь она превратиться в ручной орган власти и инструмент давления.

Как передает Главком, об этом написал народный депутат Сергей Магера, сообщает Минпром.

«Проблема транспортных монополий есть не только в Украине. Европейский бизнес в свое время также столкнулся с нежеланием монополий модернизироваться, повышать качество услуг и снижать их себестоимость. Выход был найден в создании транспортных регуляторов, независимых от президентов, правительств и парламентов. Именно независимые регуляторы вынудили транспортные монополии провести необходимые реформы и привести тарифы к экономически обоснованному уровню. Причем все это происходит в ЕС публично и прозрачно», - указывает Магера.

Украинская же власть, по его словам, движется в противоположном направлении. Яркий тому пример – законопроект №6514, который предусматривает создание Национальной комиссии по регулированию транспорта и полностью подчиняет ее президенту.

«Таким образом авторы з/п нарушают Конституцию, так как, по сути, наделяют главу государства не свойственными ему полномочиями. Правовая коллизия позволит успешно оспаривать в суде решения НКРТ, что может создать в отрасли правовой коллапс, когда бизнес не будет знать, какое решение Комиссии нужно выполнять, а какое нет», - подчеркивает нардеп.

Если НКРТ подчинят президенту, Украина получит еще одного коррупционного монстра, который будет по своему усмотрению изменять транспортные тарифы в угоду государственным монополиям, предупреждает Магера.

«Бизнес продолжит нести убытки, а коррупционеры от транспорта – продолжат спокойно воровать бюджетные средства, ведь их недостаток всегда можно будет покрыть за счет роста тарифов. Призываю власть отозвать з/п №6514, как абсолютно вредный для украинского бизнеса. Только абсолютно независимый транспортный регулятор сможет гарантировать стабильную работу отрасли и проведение необходимых реформ», - резюмировал депутат.

Напомним, Кабмин одобрил изменения в закон «О транспорте» (№6514), которыми предусматривается создание НКРТ и подчинение этого органа президенту.

Ранее экс-председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что нормы этого законопроекта противоречат Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия, а сама комиссия рискует превратиться в карманный орган власти.