Об этом говорится в сообщении компании, передает РБК-Украина.
"По состоянию на 7 февраля цены на рынке остаются критически низкими. ПАО «Центрэнерго» рассчитывает, что меры, предпринимаемые регулятором, приведут к устранению негативных явлений на рынке электроэнергии, стабилизируют ценообразование, что создаст предпосылки для своевременных расчетов за поставленный уголь отечественного и импортного происхождения», - сообщили в компании.
В госкомпании заявили, что объем законтрактованного импортного угля на февраль-март составляет 677 тыс тонн.
Одна компания находится в состоянии «острого дефицита средств» и падение цен на электроэнергию ниже себестоимости ставит под угрозу возможность оплаты угля.
Напомним, с конца января оптовые цены на электроэнергию в Украине рухнули более чем на 30%.
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В частности, к обвалу цен привел импорт электроэнергии из Беларуси в условиях работы всех 15 энергоблоков АЭС.
Также активизировались махинации трейдеров-посредников на рынке электроэнергии и схемы «торговли воздухом».
Из-за этого Системный оператор вывел в резерв десятки блоков ТЭС. Компания "Донбассэнерго" заявила, что из-за обвала цен может остановить работу в марте-апреле и объявить о банкротстве.