Бюро экономической безопасности (БЭБ) подозревает все ведущие сети АЗС страны – OKKO, WOG, Shell, SOCAR, KLO, AMIC – в уклонении от уплаты налогов и торговле фальсифицированным топливом. В перечень подозреваемых не попали только АЗС олигарха Игоря Коломойского, работающие под брендами «Укрнафта», ANP и Авиас.



Как пишет "Главком", об этом говорится в определении Шевченковского районного суда Киева, обнародованном в Едином госреестре судебных решений 22 января 2022 года.



«В ходе досудебного расследования в уголовном преступлении установлено, что неустановленные лица с целью дальнейшего сбыта организовали производство с незаконного изготовления топлива, которое в дальнейшем реализуют юридическим и физическим лицам разных регионов Украины, а именно «Глуско Ритейл» (Glusco), «Автобансервис» (KLO), «Альянс Холдинг» (Shell), «Амик Украина» (AMIC), «ОККО-Бізнес Контракт» (ОККО), «Сокар Енерджи Украина» (SOCAR), «ВОГ Ритейл» (WOG), используют в своей деятельности сети АЗС и нефтебазы, через которые реализуется неучтенное количество моторного бензина», - говорится в тексте судебного решения.



В перечне операторов АЗС нет ни одной компании, аффилированной со структурами олигарха Игоря Коломойского, которому принадлежит 20% (1650 АЗС) автозаправочных станций в стране. В судебном документе упоминается только прекратившее еще в 2013 году работу юрлицо ЧАО «Авиас-Плюс», которое более чем 10 лет не имеет отношения к нефтяному бизнесу олигарха.



Также компанию «ОККО-Ритейл» (сеть АЗС ОККО) БЭБ обвинило в уклонении от уплаты налогов на сумму 379,6 млн грн налоговых. В судебном документе говорится, что работники ОККО уже были допрошены в рамках уголовного дела.

Этим судебным решениям продлен срок досудебного расследования по обвинению крупнейших сетей АЗС на 12 месяцев до января 2023 года.

Напомним, в январе-феврале БЭБ вместе с СБУ организовали обыски почти всех металлургических предприятий страны, кроме горно-обогатительных комбинатов и заводов Игоря Коломойского. Перед этим, при принятии закона №5600, которым повысили налоги для украинцев и бизнеса, депутаты отменили повышение ренты на марганцевую руду, которую в стране монопольно добывают предприятия Коломойского.