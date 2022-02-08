Политический эксперт, общественный деятель Руслан Рохов поразмышлял над тем, почему Путин и его режим в РФ действуют так агрессивно и что следует делать Украине в этой ситуации.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

По словам эксперта, если оценивать ситуацию с позиции конфликтологии, то, чтобы не было эскалации и военной интервенции, нужно значительно поднять стоимость агрессии по поводу выгоды, которую будет иметь агрессор. «И когда мы говорим о соотношении стоимости, то неверно считать только денежные издержки. А эти выгоды следует считать не просто захватом территорий и затратами на их содержание», - объясняет он.

Кроме этого, отмечает Руслан Рохов, следует учитывать ту мифологему, которую Путин воспроизводит ради покорности русского народа. В общем, рассказывает гость программы, империи не вечны и этот факт подтверждает вся история человечества, но их концу предшествовал период распада. В это время, объясняет он, правители всегда предпринимали попытки удержать старые территории.

Следовательно, заключает эксперт, единственным способом удержать империю является внешняя экспансия, если и это не удается, то империя обречена на распад. «Фактически сегодня РФ и режиму Путина для того, чтобы оставаться у власти, нужно демонстрировать обществу, которое поддерживает имперские амбиции, способность внешней экспансии и влияния, что это территории подконтрольны России», - объясняет Руслан Рохов.

С другой стороны, считает он, нужно оценивать шансы продвижения вперед в случае развертывания военных действий. «Если мы насытим свою обороноспособность до того момента, когда враг зайдет в Украину, то им нет смысла входить», - отмечает гость программы.

Следовательно, констатирует он, во времена относительного мира нужно все равно готовиться к войне. К тому же, добавляет Руслан Рохов, если анализировать заявления Байдена с точки зрения дипломатии, он тоже советовал Украине готовиться к войне, чтобы она имела шанс на мир.

Как сообщала Politeka, Кочетков объяснил, что России нужна Украина в максимальной сохранности, не разрушенная.

Также Politeka писала о том, что Рохов рассказал, кто должен объединиться для решения украинских проблем.