Политтехнолог Сергей Гайдай высказался по поводу ДТП с участием Александра Трухина, народного депутата от партии «Слуга народа», и общественного резонанса, который оно вызвало.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Прежде всего, гость программы отмечает, что в Украине существует теневое государство, что вообще является уникальным явлением. То есть, объясняет он, политические процессы действительно происходят в тени, наблюдатель их не видит, хотя преимущественно и понимает и чувствует. «Но в публичном пространстве существует только экран, и на нем показывают картинки, которые не соответствуют действительности», - подчеркивает Сергей Гайдай.

Все это, отмечает эксперт, должен понимать каждый, кто хочет прийти к власти и изменить страну к лучшему. В частности, рассказывает он, Зеленский хорошо понял, какие запросы есть у общества и какие проигнорировали все его предшественники. «В частности, это запрос на справедливость. Ведь все четко понимали: если ты стоишь у власти, то законы писаны не для тебя», - объясняет политтехнолог.

Поэтому, говорит Сергей Гайдай, Зеленский решил инициировать отмену депутатской неприкосновенности. Тем не менее, добавляет он, это произошло скорее на экране, ведь в тени все работает так, как раньше.

Далее эксперт комментирует сюжет о ДТП с участием Александра Трухина. По его мнению, это был запрос общественности, поэтому событие и вызвало такой резонанс. «Трухина, по сути, никто не знал, он был обычным статистом. И сама новость – довольно рядовая, ее бы никто не заметил, если бы не было общественного запроса», - объясняет Сергей Гайдай.

Как сообщала Politeka, Жуков прокомментировал публикацию видеоролика с участием попавшего в ДТП депутата Трухина.

Также Politeka писала о том, что Трухин заявил о готовности сложить мандат, если этого потребуют команда и ситуация.