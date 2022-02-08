Журналистка Любовь Рыбалко высказалась по поводу недавней атаки хакеров наприложение «Дия» и государственные сайты, а также объяснила, почему пользоваться этим приложением рискованно.

Об этом она рассказала на канале «Акценты».

Как напоминает журналистка, Минздрав предупредил об афере, когда некий пользователь предложил 15 тысяч долларов за доступ к данным приложения «Дия», а недавно произошла хакерская атака на ряд государственных сайтов. «Что это было? Тестирование нового вида атаки, кража данных или предупреждение? В любом случае атака была весьма неожиданной для всех», - говорит она.

Любовь Рыбалко добавляет, что после взлома сайтов Кабмина, ГСЧС, Министерства образования и науки, Министерства энергетики, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины на определенных ресурсах появились сообщения на трех языках антиукраинского характера.

Попутно она напоминает и о дезинформации и пропаганде. По словам журналистки, очень просто сделать диверсию, запустить пропаганду или дезинформацию, если иметь доступ к данным граждан. «Цифровое приложение «Дия» опасно в первую очередь тем, что не гарантирует сохранение конфиденциальности личных данных», - объясняет Любовь Рыбалко. Она отмечает, что у разработчиков операционных систем смартфона может быть доступ к такой информации.

К тому же, подчеркивает журналистка, нигде в мире нет такой программы, как «Дия», но украинское правительство даже не задумывалось над причинами. Следовательно, говорит она, никого уже не удивляет, что каждый год мы теряем все больше личной информации, а в нашу жизнь приходят чужие люди, «гости». «Чаще это происходит добровольно, но иногда мы просто соглашаемся с реалиями нынешних запросов государства», - отмечает Любовь Рыбалко.

Как она объясняет, люди каждый день рассчитываются карточками, а это информирует государство об уровне доходов, а при пересечении границы мы сразу оказываемся в международных базах. По словам журналистки, сегодня жизнь человека быстро перестает быть его личным делом, а это наталкивает на мысль, что государство хочет взять жизнь и каждый шаг граждан под свой контроль.

Сейчас же, рассказывает она, людей убеждают в том, что это была неудачная попытка кражи, хотя в этом есть сомнения. В частности, Любовь Рыбалко уверена в том, что правды никому не скажут. «Заявление Минцифры было сделано дабы успокоить людей, зачем нас взломали и кто хотел получить и какие данные мы узнаем уже в ближайшие месяцы», – объясняет она. В то же время журналистка убеждена, что недавняя атака – не случайность, и она может повториться или даже повторилась уже.

Как сообщала Politeka, на правительственные сайты, а также приложения «Дия»осуществлена ​​глобальная кибератака.

Также Politeka писала о том, что в приложении «Дия» запускают полезную услугу.