Журналистка Екатерина Котенкова поделилась своими мыслями относительно постоянно обостряющейся ситуации в Украине, а также объяснила, что вызываетобщественные волнения и провоцирует панику.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Как отмечает журналистка, речь идет о критической ситуации в украинской энергетике, росте цен и разговоре о возможном полномасштабном нападении РФ. В частности, говорит она, война и оккупация до сих пор продолжаются. «Провокация на каждом шагу, и людям, чтобы успокоится, нужна уверенность в том, что их защитят», - подчеркивает она.

Кроме этого, говорит Екатерина Котенкова, украинская экономика упала, тарифы – выросли, из-за чего люди теряют работу, бизнес не выдерживает. «Скоро хлеб станет золотой. ФОПы закрываются из-за кассовых аппаратов», - добавляет она. Журналистка также напоминает, что продукты подорожали уже в два раза, а коммунальные тарифы – в три.

И все это, подчеркивает она, происходит, несмотря на обещания сократить расходы государственного аппарата и снизить цены на коммуналку. Следовательно, констатирует Екатерина Котенкова, украинцы не могут быть уверены в завтрашнем дне, в государстве царит нестабильность. «А как людям быть спокойными? Когда провокация идет со всех сторон, а уверенности слова президента, а главное действия уверенности не придают», - объясняет журналистка.

Как сообщала Politeka, Котенкова заявила, что нас ждут эксперименты с повышением коммунальных тарифов.

Также Politeka писала о том, что Котенкова предупредила о наибольшем подорожании продукции в этом году.