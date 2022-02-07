Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что Украина зависит от поставок тока из Беларуси и в случае необходимости он может отключить ее электроэнергию.

Об этом сообщает издание «Лига» со ссылкой на фрагменты интервью, передает Главком.

«Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочных материалов, – ред.) вместе с Россией. И электричество...» – заявил Лукашенко.

Украина начала импортировать электроэнергию из Беларуси в ноябре 2021 года. Ряд СМИ обнародовали копию контракта на поставку белорусской электроэнергии в Украину, согласно которому поставки осуществляются через арабскую компанию Vector Innovation Energy. Эту компанию СМИ называют близкой к лидеру фракция «Слуги Народа» Давиду Арахамии.

В феврале 2022 года в украинской энергосистеме образовался избыток электроэнергии, однако импорт из Беларуси продолжается в максимально допустимом объеме.

Из-за этого ряд ТЭС и ТЭЦ вынуждено были выведены в резерв. Компаний «Донбассэнерго» объявила о возможной остановке в марте – апреле из-за резкого обвала цен, спровоцированного импортом из Беларуси.