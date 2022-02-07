По инициативе Нацкорпуса и Общественного штаба обороны 6 февраля в столице Украины прошло масштабное военное обучение в рамках кампании «Не паникуй! Готовься!», чтобы подготовить население к вероятной полномасштабной агрессии со стороны РФ.
Об этом сообщили на официальном сайте Национального Корпуса.
Как отмечает генерал-майор ВСУ в запасе Сергей Кривонос, украинцы ожидают, что власть даст им четкие инструкции по поводу действий в случае войны. «Когда мы слышим о том, что не надо нервничать, не надо ждать войны, я всегда говорю, что лучше готовиться к худшему и спасать свой народ», - подчеркивает он. Следовательно, констатирует генерал-майор, важно, что сотни гражданских граждан присоединились к выучке на территории завода «АТЕК» в Киеве, это показывает, что они действительно хотят поднять уровень обороноспособности государства. Поэтому Сергей Кривонос просит власть как минимум не мешать им готовить население к угрозе.
В публикации сказано, что обучение 6 февраля вызвало еще больший интерес украинцев. «Прибыло более полутысячи людей всех возрастов и полов, желающих получить необходимые навыки для защиты в случае военной эскалации со стороны РФ», - рассказывается на сайте.
Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий со своей стороны подчеркивает, что в сегодняшней ситуации каждый украинец должен быть готов к полномасштабному наступлению со стороны России. «В то время, когда враг стоит у ворот, есть ориентация: ты за Украину или против. Здесь люди, которые за Украину. Но быть за Украину, немного маловато в такой момент. Быть готовыми защищаться, драться, воевать за Украину – это нормально в такой момент», - объясняет он.
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Как отмечает лидер Нацкорпуса, гражданское население должно знать, как защищать себя и свой дом, как поддерживать спокойствие на улицах, как оказать медицинскую помощь и как помогать войску. «В то время как власть говорит: «Не паникуй и забей, готовься к шашлыкам», – мы говорим простую вещь: «Не паникуй! Готовься!», - заявляет Андрей Билецкий.
Представители Нацкорпуса рассказывают, что обучение провели профессиональные инструкторы и ветераны, уже имеющие боевой опыт, а участники учились обращаться с оружием, знакомились с правилами и приемами стрельбы и работали с техникой.
Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса заявили, что они и дальше будут организовывать выучки для населения.
Также Politeka писала о том, что на патриотическое шествие в Харькове вышло более 5 тысяч украинцев.