Обращение опубликовано на сайте 112. Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.
В прошлом году журналисты телеканала "Перший Незалежний" обратились ко мне, как к главе парламентского Комитета по свободе слова, с просьбой защитить их от незаконных действий преступной власти Зеленского, закрывшего преступно во внесудебном порядке ряд телевизионных каналов: "112 Украина", NewsOne, ZiK, которые сорвали маску с Зеленского и его окружения.
Убедившись в невозможности реализовать в установленный законный способ процедуры по возвращению каналов в эфир, из-за игнорирования властью закона и установленного им порядка я принял решение поддержать журналистов лично и финансово.
В результате я стал совладельцем телеканалов "Перший Незалежний" и UkrLive и пообещал, что верну украинцам доступ к объективной информации.
Я исполнил свое обещание: приобрел лицензию на спутниковое вещание телеканала UkrLive, где начал вещать коллектив журналистов незаконно закрытых каналов. Я поддержал свободу слова в Украине, в том числе финансово, подписав с коллективом канала редакционное соглашение о невмешательстве.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Катя Осадчая в ярком пальто поразила видом на улицах Львова: "Обожаю…"
Оборвалась жизнь легендарной актрисы и певицы, врачи оказались бессильны: «Были признаки улучшения, но…»
16-летняя дочь Оли Поляковой переборщила с выбором микро-купальника для отдыха: кадры
Ушла из жизни известная певица с очень редким голосом, фанаты скорбят: "Как же так..."
После этого мы в судебном порядке и правовом поле добились восстановления вещания "Першого Незалежного".
Но, испугавшись, что правда о его преступном режиме станет достоянием общественности, Зеленский снова пошел на грубейшее нарушение Конституции и законов Украины и закрыл оба телеканала путем незаконных и преступных санкций, после чего были закрыты и YouTube-каналы этих вещателей.
Но мы восстановили вещание в YouTube.
Я не брошу журналистов. Мы продолжим работать и рассказывать людям правду о преступном, циничном и коррупционном режиме Зеленского.
Зеленский установил авторитарный режим, который катится по пути установления преступной диктатуры, при которой незаконно по щелчку пальцев выключают каналы и закрывают сайты.
Но я заявляю Зеленскому и его окружению: вы нас не закроете и не уничтожите. Вы не закроете рты миллионам возмущенных этой разрушительной политикой действующей власти, которая ведет страну к войне, разрухе и катастрофе! Сейчас я веду переговоры и готов приобрести новые лицензии на телевизионное вещание.
Мы будем бороться с этой властью. Всеми доступными нам методами. В данный момент – на YouTube.
Преступная власть фактически развязала нам руки. Мы расскажем людям всю правду об этом циничном режиме, никчемном по интеллекту и образованию, о его коррупции, неадекватности, маниакальной воинственности.
Никто не выиграет войну против правды.
Нестор Шуфрич