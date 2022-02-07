"Зеленский возвел авторитарный режим, который катится по пути установления преступной диктатуры" - обращение Нестора Шуфрича к зрителям телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний"

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В прошлом году журналисты телеканала "Перший Незалежний" обратились ко мне, как к главе парламентского Комитета по свободе слова, с просьбой защитить их от незаконных действий преступной власти Зеленского, закрывшего преступно во внесудебном порядке ряд телевизионных каналов: "112 Украина", NewsOne, ZiK, которые сорвали маску с Зеленского и его окружения.

Убедившись в невозможности реализовать в установленный законный способ процедуры по возвращению каналов в эфир, из-за игнорирования властью закона и установленного им порядка я принял решение поддержать журналистов лично и финансово.

В результате я стал совладельцем телеканалов "Перший Незалежний" и UkrLive и пообещал, что верну украинцам доступ к объективной информации.

Я исполнил свое обещание: приобрел лицензию на спутниковое вещание телеканала UkrLive, где начал вещать коллектив журналистов незаконно закрытых каналов. Я поддержал свободу слова в Украине, в том числе финансово, подписав с коллективом канала редакционное соглашение о невмешательстве.

После этого мы в судебном порядке и правовом поле добились восстановления вещания "Першого Незалежного".

Но, испугавшись, что правда о его преступном режиме станет достоянием общественности, Зеленский снова пошел на грубейшее нарушение Конституции и законов Украины и закрыл оба телеканала путем незаконных и преступных санкций, после чего были закрыты и YouTube-каналы этих вещателей.

Но мы восстановили вещание в YouTube.

Я не брошу журналистов. Мы продолжим работать и рассказывать людям правду о преступном, циничном и коррупционном режиме Зеленского.

Зеленский установил авторитарный режим, который катится по пути установления преступной диктатуры, при которой незаконно по щелчку пальцев выключают каналы и закрывают сайты.

Но я заявляю Зеленскому и его окружению: вы нас не закроете и не уничтожите. Вы не закроете рты миллионам возмущенных этой разрушительной политикой действующей власти, которая ведет страну к войне, разрухе и катастрофе! Сейчас я веду переговоры и готов приобрести новые лицензии на телевизионное вещание.

Мы будем бороться с этой властью. Всеми доступными нам методами. В данный момент – на YouTube.

Преступная власть фактически развязала нам руки. Мы расскажем людям всю правду об этом циничном режиме, никчемном по интеллекту и образованию, о его коррупции, неадекватности, маниакальной воинственности.

Никто не выиграет войну против правды.

Нестор Шуфрич