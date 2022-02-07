Глава Всеукраинского объединения собственников земли Роман Головин прокомментировал ситуацию с парковочным пространством в столице Украины.

Его блог опубликовало издание «КиевВласть».

Сегодня, отмечает Роман Головин, в Киеве идет процесс уничтожения парковочного пространства, в частности, речь идет об остовбичении дорог. С одной стороны, размышляет он, у граждан, пользующихся общественным транспортом, должны быть определенные привилегии и они их имеют. «В свою очередь не нужно забывать и о правах гражданина в автомобиле, потому что иногда эти права являются необходимостью и власть должна их также обеспечить», - убежден эксперт.

По словам Романа Головина, никто не требует выдергивать столбики, это будет еще одной крайностью, но он выступает против такого бизнеса, который противоречит интересам общества, поскольку здесь не обошлось без коррупции. По его словам, украинская столица нуждается в сбалансированной парковочной политике, чтобы парковка определялась оптимальными критериями, например, максимизацией доходов при минимизации ограничения пространства и автомобилей, и пешеходов. «Киеву просто необходима динамическая парковочная концепция, которая будет оптимально эффективна, стратегически и тактически действенна», - убежден Роман Головин.

Далее он подробнее говорит о коммунализации как наиболее эффективной платформе формирования, развития и деятельности всех коммунально-производственных отраслей, в том числе и парковочной отрасли. Эксперт объясняет, что в этом процессе община сама организует все свои процессы жизнедеятельности и общественно значимые объекты.

В частности, в Киеве, рассказывает Роман Головин, всеми парковками занимается коммунальное предприятие (КП) «Киевтранспарксервис». «Киевтранспарксервис» – история того, как от лица директора до нового лица директора с парковкой в Киеве во всех аспектах становится все хуже», - подчеркивает он. С одной стороны, отмечает эксперт, мэр Киева действительно увольняет одних руководителей и назначает других, с другой – они ничем не отличаются и система увольнений не работает в управлении.

Попутно Роман Головин напоминает, что сейчас начинаются конкурсы по замещению должностей руководителей коммунальных предприятий транспортной инфраструктуры. По его словам, последние подобные конкурсы проводились еще в начале 2019 года. «На комиссию по конкурсному отбору необходимо прислать руководителей, а не лиц и потому проще не проводить конкурсы вообще – так легче держать на работе своих», - объясняет он. Роман Головин подчеркивает, что последствия такой стратегии можно увидеть сегодня, когда профильного руководства нет вообще.

Как сообщала Politeka, Андриюк рассказал о ситуации с общественным транспортом в Киеве.

Также Politeka писала о том, что в Киеве водителя проучили за парковку на детской площадке.