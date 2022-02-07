5 февраля харьковчане вышли на улицы и присоединились к Маршу Единства, чтобы доказать, что Харьков – это украинский город.

Об этом сообщили на официальном сайте Национального Корпуса.

Прежде всего представители Нацкорпуса напоминают, что еще в 2014 году вооруженные пророссийские бандформирования хотели захватить Харьков, но тогда патриоты, приложив все усилия, смогли отстоять свой город.

Как говорится в публикации, сейчас Украина в сложной ситуации и такие мероприятия объединяют всех украинцев, а также показывают их несгибаемость и готовность дать отпор любому врагу. «На патриотическое шествие в Харькове вышло более 5 тыс. украинцев», - сообщено на сайте.

Следовательно представители Нацкорпуса подчеркивают, что харьковчане имеют свою позицию. «Заявляем на весь мир: Харьков – это Украина!», - говорится в публикации.

Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса заявили, что они и дальше будут организовывать военные подготовки для населения.

Также Politeka писала о том, что Жорин оценил обещания властей по поводу армии в 2024 году.