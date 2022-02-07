Журналистка Катерина Котенкова рассказала, когда и насколько могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения, а также о том, как власти пытаются сдержать рост цен на услуги ЖКХ.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Размах тарифных майданов может быть просто огромным. Поэтому на резкое повышение тарифов – сразу до рыночного уровня – власти вряд ли пойдут. Но ценники все же будут пересматривать», - считает Катерина Котенкова.

Она отметила, что действующие договоры с ценой на газ в 7,96 гривен за куб, истекают в апреле, но уже сейчас для новых годовых контрактов обсуждается тариф 13-14 гривен за куб. Журналистка отметила, что при такой цене на газ для населения вряд ли удастся удержать тарифы на отопление, а на сдерживание роста платежки нужны будут миллиарды.

«По электроэнергии увеличение тарифа для населения – всего лишь вопрос времени. Эксперты утверждают, что для населения электроэнергия будет по 3-4 гривны за куб. Тарифы на электроэнергию вырастут ближе к лету, их будут максимально сдерживать, перекладывая затраты энергосектора на бизнес и бюджет», - говорит Катерина Котенкова.

Журналистка подчеркнула, все возросшие траты бизнеса на услуги ЖКХ ложатся в себестоимость продукции, которую он продает, поэтому неизбежно следует рост цен на все товары. Катерина Котенкова рассказала о мнении эксперта Олега Пендзина о том, что даже околорыночные тарифы на коммуналку для населения способны окончательно добить рейтинги власти и вызвать массовые протесты по всей стране. По ее словам, если власти попытаются удерживать ценники, на компенсации нужно не меньше 300 млрд, которых в бюджете нет.

«Поэтому нас ждут эксперименты с повышением коммунальных тарифов – будут пытаться добавлять к платежкам по чуть-чуть, и смотреть на реакцию людей», - заявила Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Попенко заявил, что из-за критической ситуации с углем в Украине население может остаться без тепла.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о губительных для украинского бизнеса последствиях чрезвычайно высоких тарифов на газ.



