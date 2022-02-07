Руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков был десантником, воевал за независимость Украины в зоне АТО/ООС, а сегодня, во время службы в полиции, принимает на себя поток негатива от общества.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

«Был герой, а пришел в полицию – уже не герой. Такое восприятие раньше больно било. Когда любой воин приходит с войны, из тяжелых боевых действий, у него есть посттравматический синдром, какие-то страхи, деморализация, депрессия. Все это ты реально варишь в себе. Да, нужно поддерживать людей. А я пришел сразу с этими своими страхами на должность, которая всегда хейтится. Всегда, с первых дней! «А, все ясно, заржавел киборг, был кент, стал мент» и так далее. И я сам в себе это варил», - признается он и добавляет: многие недоброжелательные слова слышат патрульные и от коллег по службе.

К примеру, на патрульных говорили «пластмассовые».

«Но мы прошли процесс становления. Говорили так коллеги, может, люстрированные милиционеры. Сейчас суды принимают решения и возвращают их в какие-то подразделения. К нам можно попасть через Академию патрульной полиции. У нас работают 15 процентов правоохранителей, работавших ранее, до 2014 года. Они реально нормальные люди, просто к ним нужно относиться нормально. Я общаюсь с людьми и знаю, как работала эта история. Меня будут хейтить активисты или адвокаты, которые в полете переобулись и стали защитниками прав полицейских. Но они скрывают, как они работали. Я говорю это открыто, потому что я военный, я не этот там, стульчики менять», - заключает Евгений Жуков.

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