Футуролог, общественный деятель Алексей Толкачев объяснил, почему с экономической точки зрения опасно увеличивать количество денег в стране и рассказал, как возникает финансовый кризис.

Об этом он рассказал на своем канале «Толчок».

«Увеличивать количество денег в экономике – крайне небезопасно. Мы получаем маленькие зарплаты, пенсии, денег не хватает, например на покупку одежды, а нам говорят, что нельзя печатать деньги, потому что это приведет к якобы инфляции. Как только в бюджете образуется дефицит, есть угроза что Нацбанк или правительство запустят печатный станок», - говорит Алексей Толкачев.

При этом, отмечает он, появление новых денег в стране безусловно приводит к повышению цен и полной неразберихе на рынке. Футуролог добавил, что нам рассказывают именно об этой модели, которая строится на примитивной экономической формуле M=PQ, где М – это количество денег, P –цены, а Q – количество товаров.

«Таким образом, казалось бы, что все товары, произведённые в экономике, умноженные на их цены, образуют весь объем ВВП, и деньги должны соответствовать этому объёму. Если денег становится больше, а мы не производим больше товаров, то разница компенсируется за счет только цен. Но на самом деле эта формула в оригинале выглядит немножко иначе. Называется она формула Фишера», - рассказал Алексей Толкачев.

Он объяснил, что она выглядит как MV=PQ, и еще один множитель к денежной массе V – это скорость обращения денег в экономике. Футуролог отметил, что деньги не могут просто лежать на полке, а постоянно должны быть в обороте, и каждая купюра за определенное количество времени проходит огромное количество операций, за одни 100 грн за год покупается товаров на 100 тысяч.

Алексей Толкачев добавил, что этот показатель закономерно снижается, когда в Украине наступает кризис, а кризис наступает, когда не хватает денег. Футуролог отметил, что деньги из страны никуда не исчезают: как был, например триллион в обороте, так и остался, при этом вдруг оказывается, что средств не хватает.

По его словам, все дело в том, что деньги останавливались и изымались из оборота: люди вместо того, чтобы покупать квартиры на первичном рынке недвижимости, держали деньги в заначке. Так, объясняет Алексей Толкачев, застройщику начинает не хватать денег, потом их не хватает строителям, подрядчикам и так далее.

«С остановкой денег в экономике наступает паралич многих сфер. Хотя общее количество денег остается тем же самым. Крайне важно управлять скоростью обращения денег в экономике», - заявил Алексей Толкачев.

Как сообщает Politeka, ранее он назвал возможные источники денег для выплаты безусловного базового дохода.

Также Politeka сообщала, что Толкачёв указал на опасности, которые несёт увеличение количества денег в стране.



