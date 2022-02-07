Исполнительный директор Союза потребителей Украины и блогер Максим Несмиянов провел эксперимент, в ходе которого гость программы должен был продегустировать разные продукты и угадать, где маргарин, а где - масло.

Видео блогер опубликовал на своем канале.

Сначала блогер пошел в лабораторию, где было установлено, какой из продуктов является маслом, а какой – маргарином, а затем пригласил своего друга на программу, где он должен выяснить это во время дегустации. Для дегустации Максим Несмиянов выбрал 8 брендов и два домашних продукта, которые купили на рынке. «Влад, ешь давай!», - сказал он своему другу, когда тот неохотно начал пробовать продукты.

Сначала гость программы попробовал домашнее масло, что он подтвердил, но следующий экземпляр, также являвшийся домашним маслом, показался ему маргарином. Дальше было два брендовых продукта, но друг Максима Несмиянова не смог отличить масло от маргарина и все перепутал. «Это самый ужасный маргарин. Это был самый ужасный экземпляр…», – отметил сам блогер.

Следующие экземпляры гость программы также не отличил и перепутал масло и маргарин. Следовательно, можно заключить, что украинские производители обманывают потребителей, поскольку на вкус масло и маргарин практически не отличаются. Поэтому покупать стоит только уже проверенную продукцию и в хороших супермаркетах, а в разных торговых точках можно попасть на дешевую подделку.

Как сообщала Politeka, Несмиянов рассказал, что в случае минимальных нарушений советует покупателям договориться и получить деньги.

Также Politeka писала, что Несмиянов поделился своими наблюдениями за ситуацией в продовольственных магазинах страны.



