Глава Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков прокомментировал инцидент с бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили.

Своё суждение он высказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

«В инциденте с Гогилашвили не было ничего из ряда вон выходящего. Был обычный, стандартный случай из практики работы патрульной полиции. Тогда ничего не изменилось. Я не знаю, почему видео инцидента с Гогилашвили появилось только сейчас, через несколько месяцев. Подобные видеоролики с участием чиновников и руководителей регулярно поступают к высшему руководству – то есть в МВД и Национальную полицию. С чисто полицейской точки зрения – это рядовое дело», - говорит Евгений Жуков.

По его мнению, в такой ситуации руководство должно поддерживать рядовых сотрудников полиции.

«Руководить простыми полицейскими может только тот, кто сам входил в их число. Я, например, начинал именно с этого. Это как в армии: хорошим генералом может стать только тот, кто был солдатом, и потому понимает солдат. А если начальство тебе говорит, что твой рапорт о происшествии с какой-то важной персоной где-то затерялся, то тебе спрашивать не у кого», - рассказывает Евгений Жуков.

Как сообщает Politeka, ранее инцидент с Гогилашвили прокомментировал глава Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

Также Politeka сообщала, что по поводу отставки Гогилашвили высказал воё мнение политолог Владислав Дзивидзинский.



