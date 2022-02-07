Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Центр изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века, мероприятия памяти святых новомучеников состоялись в храме на Лукьяновском кладбище, где в 1930-е годы массово хоронили священников и мирян, расстрелянных в Лукьяновской тюрьме НКВД.

После богослужения, в храме святой великомученицы Екатерины и святых Новомучеников и Исповедников ХХ века презентовали фотовыставку «Церковь Мучеников: гонения на веру и Церковь в ХХ веке», посвященную священномученику Владимиру (Богоявленскому), митрополиту Киевскому, и репрессиям против духовенства Киева и Киевской области.

Руководитель Центра изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века, кандидат исторических наук Сергей Шумило выступил с лекцией о коммунистические репрессии против духовенства Киевской области и о мученический путь священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского.

Как сообщили организаторы, проведение мероприятий памяти ко Дню свв. Новомучеников именно на Лукьяновском кладбище было выбрано не случайно. Ведь в 1920-е - 1930-е годы именно здесь рядом располагалась Лукьяновская тюрьма ОГПУ-НКВД, в которой во время сталинских репрессий каждую ночь «конвейером» расстреливали как «врагов народа» сотни сограждан по искусственным обвинениям в «антисоветской деятельности».

Сергей Шумило отметил, что только в течение 1937-1939 годов здесь было расстреляно более 60 тысяч граждан. «Среди расстрелянных были сотни православных священнослужителей, монахов и мирян, большинство из которых были жителями Киева и Киевской области. До середины 1937 года тела расстрелянных ночью тайно закапывали в наспех вырытых братских могильниках» на Лукьяновском кладбище, расположенном рядом с Лукьяновской тюрьмой. А с середины 1937 года, когда от массовых ежесуточных захоронений на Лукьяновском кладбище уже не осталось свободных мест, то тела расстрелянных стали каждую ночь из Лукьяновской тюрьмы вывозить в Быковнянский лес, где для этих целей был оборудован новый «спецучасток НКВД». Хотя даже после этого на Лукьяновском кладбище еще длительное время продолжали тайно закапывать тела замученных заключенных», - рассказал он.