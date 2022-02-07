Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев давит на большой и малый бизнес в Украине, чтобы собрать средства на» большое строительство", где распыляются миллиарды. А также – продвигает откровенно лоббистские законопроекты об отмене налогов для игорного бизнеса, и таможенных платежей с импортного битума.

Об этом заявил политолог Тарас Завгородний, передает издание Гордон.



"Я всегда говорю, что оппозиции следует беречь здоровье господина Гетманцева. Ибо ту ненависть, которую они вызывают к власти, можно только представить. Особенно когда он с каменным лицом говорит, что підприєців будем давить», - пояснил Завгородний.



При этом, по его словам, Гетманцев продвигает откровенно лоббистский законопроект, которым собираются вообще снять почти все налоги с игорного бизнеса. Также В Раде зарегистрировали законопроект его авторства, которым предлагается снять таможенные платежи с импорта битума.



"А почему? Потому что у нас есть» большая стройка", туда надо закапывать деньги. Взаимосвязь между большим строительством и налоговыми проверками бизнеса прямой: нужно выжимать деньги у всех, у всего бизнеса, чтобы украсть на большом строительстве. Это все, что в данном случае интересует эту власть», - убежден эксперт.



Он также заверил, что Гетманцев говорит неправду, когда проталкивает для принятия проекты, которые делают невозможным ведение бизнеса в Украине.



«Сущность единого налога в том, что если ты платишь, то тебя не имеют права проверять. Поэтому у нас и бизнес так активно развивался постоянно, особенно мал. А когда они (власть – Ред.) говорят, что налоги не платятся, то они врут. В прошлом году был рекорд, когда единый налог они уплатили. И когда пан Гетьманцев начинает нести чушь, что везде в Европе кассовые аппараты-ложь. Я лично видел кучу мест, где принимают расчеты только наличными», - резюмировал Завгородний.



Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что идеи чиновников и господина Гетманцева о повышении налогов для бизнеса не дадут ни рост экономики, ни повышение доходов граждан. А доходы госбюджета впоследствии упадут, потому что рост налоговой нагрузки неизбежно прпизведе к «тенизации» и снижение деловой активности.