Подчинение Комиссии по тарифам на транспорте (НКРТ) президенту, как предлагает Кабмин, превратит ее в заангажировнный административный орган.

Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, передает Главком.



«Национальная комиссия регулирования, по самой сути – это орган, который является регулятором и неким посредником между рынком и монополистами. Поэтому если назначение будет административным, т.е. оно будет посылаться сверху органами власти, то тут сама система искажается», - пояснил Вовк.



По его словам, поскольку эта комиссия будет заниматься формированием тарифов естественных транспортных монополий, то рынок и бизнес должны обязательно иметь возможности для того, чтобы влиять на персональный состав комиссии.



«Только в таком случае основные группы всех стейкхолдеров будут представлены в равных позициях. И в этом случае мы действительно выходим на то, что комиссия будет незаангажированной и будет принимать взвешенные решения», - резюмировал эксперт.



Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона «О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту, НКРТ будет подчиняться президенту.



Ранее экс-председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что нормы этого законопроекта противоречат Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия, а сама комиссия рискует превратиться в карманный орган власти.