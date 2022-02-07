Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

«Отношусь к этому положительно. Если решит, например, законодательная власть, значит, так и будет. Сейчас уже Кабмин утвердил, что люди, у которых есть гладкоствольное оружие, охотничье, имеют право себя защищать. Если будет определено законно, будем подстраиваться и работать в этом направлении. У каждого есть личное оружие. Нет легализации только короткоствола, это пистолет. У каждого есть свое охотничье оружие, помповики. Заходишь себе в оружейный магазин и покупаешь. Но нет разрешения именно на пистолет. Кто-то имеет право носить средство для резиновых пуль, резинострелы», - рассказывает он.

Как отмечают сами полицейские, они больше боятся применить оружие, чем злоумышленники. В то же время Евгений Жуков рассказал о взаимопонимании и поддержке со стороны экс-министра МВД Авакова.

«Я с уважением отношусь к Арсену Борисовичу. Он всегда помогал не мне лично – он помогал личному составу. У нас были ранены люди и не было возможности их лечить, потому что сначала нужно провести служебное расследование, а затем идет выплата. А человека по факту уже нужно лечить. И он реально отправлял людей на лечение, лично он», - сообщил Евгений Жуков.

Он вспоминает, что «полностью вся поддержка была, все наши инициативы. Вот с этими квартирами в лизинге. Сейчас в лизинг патрульный полицейский может взять себе квартиру. Это остановилось, когда ушел Арсен Борисович».

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