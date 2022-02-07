Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан (Божко).

Он напомнил, что Священное Писание говорит: «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (Иак. 4:6).

«Видим две противоположности - гордыню и смирение. Гордый человек отсекает себя от Божией благодати, а смиренный - это тот, который принимает невзгоды, незаслуженные события, которые с ним происходят - с миром. Тогда он смиряясь перед Богом говорит: «Да, Господи, может быть я чего-то не вижу, не знаю, не понимаю в своей жизни, я не вижу дальше этой стены. Да, Ты - видишь, и Ты послал это для моего развития или укрепления или вразумления. Я смиряюсь перед Тобой, и с миром принимаю то, что Ты посылаешь». И вот Господь этим смиренным подает благодать», - объяснил отец Митрофан.

Священник подчеркнул, что святые Отцы и духовники Церкви говорят о том, что любая страсть или любой порок может быть преодолен противоположной добротелью.

«Когда пытаемся искоренить сорняки на огороде, это очень тяжело сделать. И мы должны вместо сорняка землю засеять культурой сельскохозяйственной, чтобы эта более сильная культура могла прорости и не дать возможности сорняку вырасти. Точно также Господь говорит, что «когда вы выметете дом своей души, он не должен оставаться пустым, в нем кто-то должен жить». Потому что если он будет пустым, дьявол придет, посмотрит, что этот дом пустой, и вновь поселится и останется в нем жить», - приводит пример преподаватель КДАиС.

Как отмечает священник, когда человек старается отсекать от себя страсти, желает освободиться от греховных страстей дьявола, он должен чем-то это место занимать. «И конечно же, чтобы человек, который создан по образу Божьему, мог самореализоваться в раскрытии потенциала, который Господь в него заложил. То есть, реализовать себя уподобляясь Богу, выполняя определенные добродетели, которые роднят человека с Богом», - сказал иеромонах Митрофан (Божко).

В завершении священник констатировал, что «гордыня может быть преодолена противоположной добродетелью - добродетелью смирения».