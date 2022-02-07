Своё суждение он высказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

«Мы проводим расследование того, куда передавалось видео с депутатом Трухиным. В любом случае, речь идёт об уголовном преступлении – ДТП с потерпевшим, а этим должна заниматься уже не патрульная полиция. Того полицейского, который дал интервью об этом деле, уже вызвали на допрос в ГБР, но я со стороны моего департамента гарантирую, что никакого давления на него не будет. Мы будем защищать нашего сотрудника. К сожалению, именно патрульные полицейские чаще всего оказываются крайними, и не хотелось бы, чтобы и в этом случае получилось так. Разумеется, в патрульную полицию часто звонят важные лица, просят замять дело, как и в этом случае – всё-таки за то время, что я возглавляю департамент, сменился не один состав Верховной Рады. Но мы всегда действуем по закону», - заверяет Евгений Жуков.

По его словам, это ведомство часто подвергается всевозможному давлению.

«Поскольку Трухин – народный депутат, ДТП с его участием расследует ГБР. Мы в своём ведомстве проводим только служебное расследование – откуда взялось это видео. Я полагаю, что и ГБР, и Нацполиция будут проводить своё расследование в отношении нас. Они уже запросили свидетелей», - рассказывает Евгений Жуков.

Как сообщает Politeka, ранее Трухин выразил готовность отказаться от статуса депутата, если партия «Слуга народа» потребует этого.

Также Politeka сообщала, что в МВД отрицают, что этот политик пытался договориться о закрытии дела.