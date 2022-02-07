Политолог-международник Максим Яли прокомментировал итоги визита президента Турции Эрдогана в Киев, заявив о его успешности для Украины и рассказал о достигнутых договоренностях.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Максим Яли напомнил, что одним важных визитов лидеров иностранных государств, которые состоялись на прошлой неделе, стал визит президента Турции Эрдогана, который стал наиболее результативным и важным для Украины.

«В целом по его итогам было подписано восемь официальных документов, главным из которых, безусловно, стал Договор о зоне свободной торговли между двумя странами. Работа над разработкой которого началась еще при Ющенко 15 лет назад», - рассказал Максим Яли.

При этом политолог считает, что отнюдь не его заключение является главным позитивным итогом для Украины. Он объяснил, что в этом плане мнения экономистов расходятся с позицией Кабмина, который оценивает возможный рост ВВП Украины после отмены импортных пошлин на 95% украинских товаров в размере до 2,6% ВВП ежегодно.

«Учитывая, что Турция является прямым конкурентом Украины во многих секторах экономики, в частности в агросекторе и промышленности, это может иметь обратный эффект. Особенно учитывая девальвацию турецкой лиры на 50% за минувший год, что существенно снижает себестоимость турецких товаров на внешних рынках», - считает Максим Яли.

По его мнению, главным позитивным итогом является подписание договора о строительстве завода по производству ударных беспилотников «Байрактар» на территории Украины, которые будут оснащаться украинскими моторами. Максим Яли отметил их эффективность в условиях локальных конфликтов. Политолог подчеркнул, что это также очень важно для поддержки флагмана украинского производителя военных двигателей «Мотор Сич».

«Безусловно, их производство и поставки на вооружение ВСУ существенно изменит баланс сил на линии соприкосновения в сторону Украины и поможет избегать жертв среди мирного населения, учитывая точность наносимых ракетных ударов. Представляю, как на это отреагирует российская пропаганда в ближайшие дни», - заявил Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Яли прокомментировал игры по повышению ставок между Кремлем и коллективным Западом.

Также Politeka писала о том, что Яли прокомментировал первые раунды переговоров между Западом и РФ.