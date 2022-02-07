Об этом он рассказал в программе TIGER NEWS с Петром Охотиным.
Прежде всего, политик отмечает, что понятие крафтовая деятельность в Украине до сих пор не определено. По его словам, уже есть соответствующие проекты законов и необходимо только заняться определением и узаконением этого вида деятельности, чтобы малые производства и хозяйства могли развиваться.
В частности, говорит Дмитрий Соломчук, необходимо их легализовать, определить суть понятия, создать базу крафтовых производителей, а также максимально направлять на них государственные дотации. «Крафтовая деятельность – это человек придумал название и хочет выпускать уникальный продукт: колбасу, хлеб, сыр», - объясняет нардеп. Он добавляет, что в таком случае человек имеет свою упаковку, демонстрирует натуральность и качество своего продукта, а также нанимает людей, которые занимаются продажей в интернете или ведут страницы в социальных сетях.
По словам Дмитрия Соломчука, государству следует отойти от централизованного производства и полных монополий и создать условия для того, чтобы люди были самозаняты своей продукцией. «Потому что монополии, когда они выращивают продукцию на полях, смотрят на биржевую цену в Лондоне или в Чикаго, загружают танкеры и вывозят сырье», - объясняет политик. Как он отмечает, 24 млрд долларов в год является максимальной суммой, но для сельского хозяйства это ничто.
Как сообщала Politeka, Соломчук высказал свое мнение о проблеме дороговизны пищевых продуктов и возможных способах ее решения.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
"Разорвало пополам": авто с компанией друзей превратилось в гору металла, кадры несчастья
Андрея Данилко не будет в жюри Нацотбора на Евровидение, названа официальная причина: "Объективности..."
Оборвалась жизнь легенды российского кино, его сериалы известны всем: первые подробности
Новая беда настигла жену звезды "Голосу країни" Сасанчина с ребенком: "Так болит, что не выдерживаю"
Также Politeka писала о том, что в Нацбанке раскрыли причины падения производства в Украине.