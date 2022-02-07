Нардеп Дмитрий Соломчук заявил, что Украине следует подвести свою законодательную базу под крафтовое производство, как это сделали Румыния, Словакия, Чехия и Польша еще в начале нулевых лет.

Об этом он рассказал в программе TIGER NEWS с Петром Охотиным.

Прежде всего, политик отмечает, что понятие крафтовая деятельность в Украине до сих пор не определено. По его словам, уже есть соответствующие проекты законов и необходимо только заняться определением и узаконением этого вида деятельности, чтобы малые производства и хозяйства могли развиваться.

В частности, говорит Дмитрий Соломчук, необходимо их легализовать, определить суть понятия, создать базу крафтовых производителей, а также максимально направлять на них государственные дотации. «Крафтовая деятельность – это человек придумал название и хочет выпускать уникальный продукт: колбасу, хлеб, сыр», - объясняет нардеп. Он добавляет, что в таком случае человек имеет свою упаковку, демонстрирует натуральность и качество своего продукта, а также нанимает людей, которые занимаются продажей в интернете или ведут страницы в социальных сетях.

По словам Дмитрия Соломчука, государству следует отойти от централизованного производства и полных монополий и создать условия для того, чтобы люди были самозаняты своей продукцией. «Потому что монополии, когда они выращивают продукцию на полях, смотрят на биржевую цену в Лондоне или в Чикаго, загружают танкеры и вывозят сырье», - объясняет политик. Как он отмечает, 24 млрд долларов в год является максимальной суммой, но для сельского хозяйства это ничто.

Как сообщала Politeka, Соломчук высказал свое мнение о проблеме дороговизны пищевых продуктов и возможных способах ее решения.

Также Politeka писала о том, что в Нацбанке раскрыли причины падения производства в Украине.