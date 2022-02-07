Политический эксперт Руслан Бизяев поразмышлял над тем, зачем НАТО перебросили своих военнослужащих в Европу, в частности, речь идет о Польше и Румынии.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

По мнению эксперта, тот факт, что Альянс направил свои дополнительные военные силы в Восточную Европу, нельзя трактовать однозначно. «С одной стороны, это можно понять в том смысле, что коллективный Запад дает ответ Путину, и начинается процесс развёртывания сил», – рассуждает он. К тому же, отмечает Руслан Бизяев, 3 тысячи военных – это не так уж мало.

Тем не менее, подчеркивает он, важнейшим моментом войны в современном мире есть инфраструктура. Следовательно, объясняет эксперт, нужно акцентировать внимание именно на этом вопросе, в частности, никто не перекидывал авиацию. «Можно сделать вывод, что здесь цель – занять предполье с чисто оборонительными целями», - утверждает он.

Руслан Бизяев отмечает, что именно такого мнения придерживаются и западные коллеги, ведь суждение российских и украинских специалистов скорее субъективное. К тому же, отмечает он, сама Европа отреагировала на переброску войск НАТО довольно спокойно.

По мнению эксперта, в этой ситуации речь не идет ни о подготовке к войне, ни об отражении агрессии. «Важно посмотреть на дислокацию этих войск. Вопрос в том, будут ли они ближе ко Львову или к Бресту», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Бизяев поделился своим мнением о назначении на должность американского посла в Украину Бриджит Бринк.

Также Politeka писала, что Бизяев прокомментировал сегодняшнее размещение политических сил на международной арене.