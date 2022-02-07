Об этом он рассказал в программе «Развилка».
По мнению эксперта, тот факт, что Альянс направил свои дополнительные военные силы в Восточную Европу, нельзя трактовать однозначно. «С одной стороны, это можно понять в том смысле, что коллективный Запад дает ответ Путину, и начинается процесс развёртывания сил», – рассуждает он. К тому же, отмечает Руслан Бизяев, 3 тысячи военных – это не так уж мало.
Тем не менее, подчеркивает он, важнейшим моментом войны в современном мире есть инфраструктура. Следовательно, объясняет эксперт, нужно акцентировать внимание именно на этом вопросе, в частности, никто не перекидывал авиацию. «Можно сделать вывод, что здесь цель – занять предполье с чисто оборонительными целями», - утверждает он.
Руслан Бизяев отмечает, что именно такого мнения придерживаются и западные коллеги, ведь суждение российских и украинских специалистов скорее субъективное. К тому же, отмечает он, сама Европа отреагировала на переброску войск НАТО довольно спокойно.
По мнению эксперта, в этой ситуации речь не идет ни о подготовке к войне, ни об отражении агрессии. «Важно посмотреть на дислокацию этих войск. Вопрос в том, будут ли они ближе ко Львову или к Бресту», - подчеркивает он.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
16-летняя дочь Оли Поляковой переборщила с выбором микро-купальника для отдыха: кадры
Андрея Данилко не будет в жюри Нацотбора на Евровидение, названа официальная причина: "Объективности..."
Самолет с туристами рухнул на землю и загорелся, никто не выжил: кадры трагедии
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев неожиданно покинул Украину, в чем причина: "Нужно торопиться"
Как сообщала Politeka, Бизяев поделился своим мнением о назначении на должность американского посла в Украину Бриджит Бринк.
Также Politeka писала, что Бизяев прокомментировал сегодняшнее размещение политических сил на международной арене.