Давление, которое власть оказывает на крупный и малый бизнес в Украине, приведет к тому, что Украина потеряет свою инвестиционную привлекательность, а в бюджете не останется денег на социальные выплаты.

Как передает Obozrevatel об этом заявил народный депутат Андрей Николаенко, комментируя обыски, которые власть устроила на «Арселор Миттал Кривой рог» и на предприятиях «Метинвест».



«В БЭБ, Бюро экономической безопасности, работают люди, которые не умеют ничего другого, чем кошмарить бизнес. И проблема в том, что если в стране не будет работающего бизнеса - то не будет пенсий, не будет зарплат учителям, всего остального», - пояснил Николаенко в эфире телеканала «Украина 24».



Нардеп подчеркнул: для того, чтобы бизнес развивался, должен быть правильный климат и должны идти инвестиции. Однако все, что делают власти в течение 2,5 лет-это ухудшает инвестиционный климат.



«Мы теряем позиции во всех международных рейтингах. И когда любой иностранный или украинский бизнесмен захочет вложить в перспективную тему, то он придет к своему банку – в Германии или в Великобритании, а ему не дадут кредит. Потому что они оценят риски и выставят бешеную стоимость капитала – через налоговую реформу Гетманцева, за его глупые высказывания, и за посулы власти, которые не выполняются. Это все искажает восприятие государства. И как результат – никто не вкладывает и пропадают рабочие места», - резюмировал Николаенко.



Как известно, в начале года прокуратура заблокировала счета «Арселор Митал Кривой Рог», по требованию налоговой службы, которая насчитала ему задним числом миллиардные долги. Компания обратилась в суд, и он подтвердил неправомерность требований налоговой.



Однако через месяц представители СБУ, БЭБ и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге, по тем же требованиям налоговой службы, и частично заблокировали работу предприятий – несмотря на то, что по данным самой налоговой, в компании не имеет никаких долгов по уплате налогов.



В свою очередь экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун сообщил, что обыски проводились со значительными нарушениями законодательства, что свидетельствует о злоупотреблении властью со стороны силовиков.