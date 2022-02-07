Так, на конкурс подалось несколько интересных претендентов: ООО "А Бизнес" — кабельный телеканал, принадлежащий Касьянову Сергею Павловичу и Михаилу Анатольевичу Кошляку. Последний является депутатом Днепровского совета от ОПЗЖ, советником на общественных началах мэра Филатова и давним другом Геннадия Корбана.
КП "Днепровская городская студия телевидения" Днепровского городского совета — кабельный телеканал "ДНЕПР TV", что находится под полным контролем мэра Филатова.
ООО "Южный медиа-холдинг" – предприятие медиаменеджера Глеба Головченко. Он регулярно создает предприятия, в названии которых есть словосочетание "ДА ТВ". После получения лицензии, Головченко перепродает предприятия через своего партнера Максима Варламова.
Известно, что одно "ДА ТВ" относится к группе "Плюсов", другое "ДА ТВ" продано, передано в собственность "угольному генералу" времен Порошенко – Виталию Кропачеву. Еще два предприятия со словосочетанием "ДА ТВ" сейчас продаются. Получение лицензии в Днепре может планироваться под конкретного заказчика, а именно под продажу телеканала "Апостроф ТВ". С владельцем "Апостроф ТВ" Василием Филипчуком Максим Варламов до мая 2021 года были даже соучредителями ООО "Новые телекоммуникационные сети", претендовавшее стать общенациональным оператором мультиплекса МХ-7.
Четвертым претендентом является ООО "Исландия", принадлежащее известному политтехнологу Владимиру Петрову. Петров сейчас имеет значительную поддержку Офиса президента и, наверное, является фаворитом конкурса.
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24 февраля должны выбрать победителя конкурса, во время очередного заседания Национального совета.