Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко назвал причины повышения газовых тарифов в Украине и рассказал, где именно это произойдет в ближайшем будущем.

Об этом он рассказал в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

Как рассказывает эксперт, уже сегодня Полтава, Винница, Сумы, Миргород, Желтые Воды, Теплодар, Херсон, Каменец-Подольский, Нововолынск, Староконстантинов и Шепетовка покупают газ на отопление жилого фонда по цене больше, чем 40 грн. «В Сумах, которые я упоминал, уже подняли тарифы на отопление на 35 процентов. В 14 других городах отопительный сезон на грани срыва, и это я считаю только крупные города», - добавляет он.

По словам Олега Попенко, во всем виновата власть, которая действует непрофессионально и вообще не может управлять государством. К тому же, отмечает он, власти не столько управляют страной, сколько снимают «видосики» и это уже стало привычкой.

В таком случае, отмечает эксперт, школам, учитывая отсутствие отопления, придется уйти на долгосрочные каникулы, а высшие учебные заведения так поступили уже раньше. «Кстати, Министерство образования рекомендовало пойти на карантин вообще всем школам. У нас ведь все вопросы решаются с помощью карантина», - подчеркивает Олег Попенко.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал, что больше всего по сравнению с 2020 годом выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ.

Также Politeka писала о том, что Попенко предупредил, что из-за критической ситуации с углем в Украине население может остаться без тепла.