Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, как с помощью нового законопроекта о домохозяйствах власти хотят забирать квартиры у украинцев.

Об этом он рассказал на канале Знай.ua.

Олег Попенко объяснил, что в Верховную Раду был внесен законопроект о домохозяйства, согласно которому люди, проживающие в квартирах, могут сформировать домохозяйство. По его словам, люди, проживающие в одной квартире, у них не будет лицевого счета на квартиру, а будет лицевой счет на домохозяйство.

«Если украинец зарегистрировал домохозяйство не заплатил налоги, его объявляют банкротом. Если его объявили банкротом, он несет ответственность персональную своим имуществом», - отметил Олег Попенко.

По его мнению, этим законопроектом есть наша власть пришла к тому, чтобы забирать у людей забрать последнее – их жилье. Эксперт заявил, что над этим они работали последние двадцать лет.

«Свободный человек не нужен в Украине никому. Не нужен человек, который может выйти на Майдан. На Майдан всегда выходили свободные люди. Как сейчас, вышли ФОПы. Они не нужны. Всех привязать, имущество забрать. Тарифы как-то надо поднимать», - считает Олег Попенко.

Эксперт добавил, что такой инициативой власть также хочет решить один из главных вопросов – долги. По его словам, забирая квартиры, они будут забирать их за долги по услугам ЖКХ.

«Уже прикрутили гайки, а домохозяйствами добьют», - заявил Олег Попенко.

Как сообщала Politeka, Попенко заявил, что из-за критической ситуации с углем в Украине население может остаться без тепла.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга прокомментировал возможность внедрения в Украине системы продуктовых карт.



