Проекты Приказа Министерства инфраструктуры, которым планируется внести изменения в порядке регистрации линий заграничного плавания, нарушают принципы экономической конкуренции и могут привести к уничтожению упорядоченных судоходных линий, что угрожает экономической безопасности Украины.

Поэтому проекты должны быть доработаны, с обязательным привлечением представителей промышленности, пишет "Главком".

Об этом говорится в открытом письме к министру инфраструктуры Александра Кубракова от ОП «Укрметаллургпром».

"Доля горно-металлургического комплекса в общеукраинских портовых перевалках превосходит 40%. А указанные проекты приказов вызывают большое беспокойство в горно-металлургической среде Украины", - говорится в письме.

Как отмечают авторы, именно от качества и надлежащего уровня развития морского грузового судоходства во многом зависит будущее украинской металлургической отрасли, а также развитие экспортного потенциала Украины и репутация страны как надежного международного партнера. Однако проекты МИУ могут разрушить эти перспективы.

«Предлагаемые изменения делают невозможным дальнейшее использование линейного судоходства. Внедрение таких норм может привести к уничтожению упорядоченных судоходных линий, из-за чего резко ухудшится ситуация с обеспечением украинского экспорта количеством судов, достаточным для своевременного и в полном объеме поставки грузов украинского происхождения иностранным потребителям. Со всеми негативными последствиями не только для отдельных отраслей, но и для экономической стабильности и национальной безопасности страны в целом», - подчеркивают в ОП.

Авторы объясняют: в отличие от действующей редакции, в которой отсутствуют какие-либо ограничения в отношении грузов на линиях загранплавания и судов для их перевозки, в новой редакции предлагается предоставление преимущества судовладельцам, осуществляющих перевозки грузов судами, которые отнесены к контейнеровозов и их аналогов, с одновременной 20-процентной скидкой корабельного и лоцманского сбора, причем без обязанности регистрации линии заграничного плавания.

«Подобная позиция обеспечивает преимущество одних судовладельцев над другими, что нарушает принцип экономической конкуренции и не соответствует как нормам регуляторной деятельности, так и конституционным нормам вообще», - подчеркивают эксперты «Укрметалургпрому».

Поэтому авторы письма призвали министра инфраструктуры не допустить внедрения проектов, и доработать их с обязательным привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе - представителей отраслей-грузоотправителей.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ведомство приумножает бюрократические процедуры вместо того, чтобы развивать морскую отрасль Украины. А генеральный директор Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак заявил, что изменения в порядке регистрации линий грозят Украине потерей отдельных направлений плавание и падением конкурентоспособности.