Только за январь-ноябрь 2021 года население в Украине сократилось на 380 тысяч 248 человек.

Украинский политик, председатель политической партии "Родная страна" Николай Томенко назвал тревожные цифры в своем новом посте на Фейсбук.

Приводим слова политика без изменений.

Нас 35 миллионов... может быть в 2050 году или когда человек станет для власти высшей ценностью?

Как известно, Основной Закон Украины-Конституция в статье 3 прямо указывает власти на ее задачи: «человек, его жизнь и здоровье... определяются в Украине наивысшей социальной ценностью».

Об этом напоминаю в контексте нынешних неконституционных приоритетов государственной и местной власти и печальной статистики реальной жизни нашего общества.

Итак, начнем с жизни.

За период, по меньшей мере, с 2011 года средняя продолжительность жизни в Украине не превышала 71 год, при этом продолжительность жизни мужчин составляла около 66, а женщин чуть больше 76 лет. Это один из самых низких показателей в Европе.

Теперь о здоровье.

Еще тревожнее ситуация с показателями рождаемости и смертности.

Так по данным Государственной службы статистики за январь-ноябрь 2021 года население в Украине сократилось на 380 тысяч 248 человек!

Это худший показатель за все годы независимости, при том, что с 2014 года статистические данные без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Для примера в 2015 - население страны сократилось на 183 тысячи 12 человек; в 2017 - 210 тысяч 136 человек... в 2020 - 3234 тысячи.

Как такая динамика уменьшения естественного прироста не изменится, то по прогнозам ООН и экспертов, население Украины к 2050 году уменьшится минимум на 7 миллионов человек и составит не больше 35 миллионов!

Зато, главными показателями успешности губернаторов или глав городов и ОТГ офисом Президента считалось высота флага на День Независимости, величина фонтана за бюджетные средства или количество носитель рекламы про «Большое строительство».

На самом же деле эффективность руководства регионом или ОТГ должна определяться уровнем рождаемости и смертности, продолжительности жизни, качеству и доступности услуг здравоохранения, образования, культуры и спорта, количеству созданных рабочих мест и привлеченных инвестиций…

А пока будет преобладать соревнование среди местных властей-у кого больше фишечек, то руководителями ОГА и РГА будут становиться чемпионы по количеству одетых трусов или друзья властного шоу-бизнеса или родственники родственников местных помещиков.