Импорт электроэнергии из Беларуси в условиях колоссального профицита привел к остановке украинских электростанций.
Об этом сообщила нардеп Людмила Буймистер, передает "РБК-Украина".
"Сегодня наши электростанции вынуждены останавливать работу. Импорт идет максимально возможными объемами - 900 МВт, не смотря на колоссальный профицит электроэнергии в украинской системе», - отметила нардеп.
По ее словам, ни для кого не секрет, что импорт осуществляется через арабскую фирму-посредника.
"И уже даже в СМИ появилась масса публикаций, что этот посредник связан с руководителем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, а значит становится понятным, кому выгодна сдача украинских интересов», - заявила Буймистер.
Она отметила, что в январе импорт белорусской электроэнергии через арабского посредника нанес ущерб энергосистеме на 1,3 млрд грн.
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"Но очевидно власти безразлично. Мы не видим ни уголовных производств, ни какой минимально обеспокоенности, что миллиарды гривен утекают из страны из-за не нужный энергосистеме импорт и очень скоро это приведет к полной потере энергетической независимости Украины и исключит присоединение к Европейской электрической сети. Поэтому когда появился белорусский импорт, это стало роковым поражением Украины в гибридной войне против Кремля за контроль над собственной энергетикой", - подчеркнула Людмила Буймистер.
Напомним, импорт из Беларуси в условиях работы всех 15 энергоблоков АЭС привел к разбалансировке энергосистемы и обвалу цен на оптовом рынке электроэнергии. Из-за этого Системный оператор вывел в резерв десятки блоков ТЭС. Компания «Донбассэнерго» заявила, что из-за обвала цен может остановить работу в марте-апреле и объявили о банкротстве.