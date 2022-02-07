Импорт электроэнергии из Беларуси в условиях колоссального профицита привел к остановке украинских электростанций.

Об этом сообщила нардеп Людмила Буймистер, передает "РБК-Украина".

"Сегодня наши электростанции вынуждены останавливать работу. Импорт идет максимально возможными объемами - 900 МВт, не смотря на колоссальный профицит электроэнергии в украинской системе», - отметила нардеп.

По ее словам, ни для кого не секрет, что импорт осуществляется через арабскую фирму-посредника.

"И уже даже в СМИ появилась масса публикаций, что этот посредник связан с руководителем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, а значит становится понятным, кому выгодна сдача украинских интересов», - заявила Буймистер.

Она отметила, что в январе импорт белорусской электроэнергии через арабского посредника нанес ущерб энергосистеме на 1,3 млрд грн.

"Но очевидно власти безразлично. Мы не видим ни уголовных производств, ни какой минимально обеспокоенности, что миллиарды гривен утекают из страны из-за не нужный энергосистеме импорт и очень скоро это приведет к полной потере энергетической независимости Украины и исключит присоединение к Европейской электрической сети. Поэтому когда появился белорусский импорт, это стало роковым поражением Украины в гибридной войне против Кремля за контроль над собственной энергетикой", - подчеркнула Людмила Буймистер.

Напомним, импорт из Беларуси в условиях работы всех 15 энергоблоков АЭС привел к разбалансировке энергосистемы и обвалу цен на оптовом рынке электроэнергии. Из-за этого Системный оператор вывел в резерв десятки блоков ТЭС. Компания «Донбассэнерго» заявила, что из-за обвала цен может остановить работу в марте-апреле и объявили о банкротстве.